港鐵7月乘客量9109萬人次 按年大跌33.5%
2020年08月18日 16:51
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港鐵公司(00066)7月乘客量數字，繼5、6月回升後，7月再度回落。該公司公布，7月本地服務總量為9,109.7萬人次，較6月減少17.23%，也少於5月6.08%，按年則下跌33.5%。本地服務周日平均量7月為315.9萬人次。
機場快綫服務也是連升兩月之後回落，7月總量為16.7萬人次，按月和按年分別下跌5.64%和88.54%。7月機場快綫日均乘客量為5,000人次。
過境線在7月按月和按年跌2.27%和99.53%至4.3萬人次，日均量為1,000人次。
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