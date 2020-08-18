港鐵7月乘客量9109萬人次　按年大跌33.5%

機場快綫服務也是連升兩月之後回落，7月總量為16.7萬人次，按月和按年分別下跌5.64%和88.54%。7月機場快綫日均乘客量為5,000人次。

過境線在7月按月和按年跌2.27%和99.53%至4.3萬人次，日均量為1,000人次。

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