全球經貿戰：中國自美原油進口大幅增加

財經媒體彭博報道，在備受矚目的中美第一階段貿易協議履約情況評估即將到來之際，身為世界頭號原油進口國的中國加大了自美原油進口力度。

根據市場情報公司Vortexa Ltd.基於油輪臨時租約作出的預測，下月將有多達1,400萬桶原油(7艘超級油輪滿載)在美裝船駛往中國。如果所有這些油輪都能如期成行，則中國當月自美原油進口量將是8月份的兩倍以上。

油輪預訂量的激增發生在貿易協議履約評估即將到來之際。根據中美第一階段貿易協議，中國承諾增加美國能源產品的進口量。不過，伴隨兩國關係的持續惡化，中美雙方原定上周末舉行的履約評估會晤已被無限期推遲。

彭博基於海關數據計算得出的結果顯示，中國今年首6個月的美國產品進口量僅達到協議下2020年全年目標的23%。伴隨中國經濟的疫情後復甦腳步，中國煉油廠一直在持續提高開工率，疫情壓抑後的需求釋放可能也是中國增加原油進口的原因之一。

Vortexa高級分析師Serena Huang說：「增加進口美國原油可能是出於政治原因，中國眼下仍有相當可觀的原油庫存，而當前美國原油相對中東原油也並無太大的價格優勢。」

Vortexa數據顯示，截至8月17日，頂級中國油企中國石油和中國石化租用的油輪佔到了定於9月美國裝船駛往中國的超級油輪總量的40%以上。中國所購美國原油中包括WTI Midland和Mars，但據交易員稱，這些品級的原油並不比其他地區的同等級原油便宜。

中國石化新聞辦工作人員和中國石油母公司的一名工作人員皆拒絕就此發表評論。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020