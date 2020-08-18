內地業主「隔空」賣！新葵芳兩房655.5萬沽　較高位跌7.6%

居於內地業主「隔空」賣香港物業。中原許偉業表示，葵涌新葵芳花園A座高層7室，實用面積415方呎。單位早於5月叫價682萬港元放售，貼近市價，故獲多組客人洽購。但由於原業主長居於內地，一直未能回港簽約。直至7月疫情嚴峻，有買家主動出價，原業主亦不再堅持，在香港及內地準備好文件，至周一(17日)文件生效，即以655.5萬元沽貨，呎價15,795元。

資料顯示，同座中層同室單位，2018年最高曾售710萬元，是次成交高位跌7.6%。原業主2011年8月以287萬元購入，持貨9年帳面獲利368.5萬元。

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