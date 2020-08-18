股價連日急漲　國壽：不存在未披露重大事項

針對公司股票交易異常波動情況，該公司對有關事項進行了自查，並向集團公司發函進行情況徵詢，具體情況核實如下：公司經營情況及外部環境未發生重大變化；經公司核實，並向集團公司書面確認，截至目前公司及公司控股股東，均不存在涉及公司應披露而未披露的重大信息，不存在影響公司股票交易異常波動的重大事項，包括但不限於重大資產重組、股份發行、收購、債務重組、業務重組、資產剝離、資產注入、股份回購、股權激勵、破産重整、重大業務合作、引進戰略投資者等重大事項。

此外，該公司注意到有市場傳聞涉及公司與其他保險公司合倂。經核查，該傳聞為不實傳

聞，公司目前不存在應披露但未披露的信息；及經公司核實未出現其他可能對公司股價産生較大影響的重大事件，公司董事、監事、高級管理人員、控股股東在公司股票異常波動期間未買賣公司股票。

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