【薑愈老愈辣】緊跟聯儲路線　索羅斯買企債ETF大賺

外國傳媒報道，「金融大鱷」索羅斯又有斬獲，其家族辦公室緊跟美國聯儲局步伐押注，第二季增持公司債券交易所買賣基金(ETF)，獲得了豐厚回報。

根據索羅斯的家族辦公室索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management)提交的文件顯示，該基金第二季增持貝萊德iShares iBoxx投資等級公司債券ETF(LQD)達1.61億美元(約12.55億港元)。

回看聯儲局於3月23日宣布買債計劃，並從5月中旬至7月31日購買了87億美元的ETF，目前已成為560億美元LQD的第二大持有者。而LQD自3月下旬以來升幅達20%，意味索羅斯已獲得豐厚回報。

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