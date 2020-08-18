聯合集團發盈警
2020年08月18日 17:23
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聯合集團(00373)公布，預期截至2020年6月30日止6個月公司股東應佔溢利將較2019年同期之未經審核綜合股東應佔溢利顯著下降介乎80%至90%。主要為由於市場大幅波動導致新鴻基投資業務中的金融工具按市值計價之虧損；於持續新型冠狀病毒影響及市場情況下，集團貸款業務的利息收入減少及為預期信貸損失增加撥備；集團持有的投資物業之公平價值錄得淨減幅，相比2019年同期則錄得淨增幅；天安之貢獻減少，主要由於天安投資物業之公平價值下降及應佔天安合營企業溢利下降；及於亞太資源之應佔業績錄得應佔虧損。
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