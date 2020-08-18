集團之估計綜合虧損淨額增加乃主要由於確認集團所持有上市股本證券之投資之公允價值虧損；確認自集團阿根廷業務因惡性通脹產生之收益調整，收益較2019年同期減少；較2019年同期有所減少的一般及行政開支所抵銷。

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