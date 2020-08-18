中電信流動業務ARPU跌幅有望進一步收窄

中電信執行副總裁王國權表示，這是因為公司更改了呈列5G ARPU的計算方法所致，亦反映了一些客戶與他人共享5G數據所造成的攤薄效應，惟預期5G客戶ARPU比4G客增長10%的趨勢會持續下去，而公司日後會透過服務內容和應用場景等提高5G用戶的價值。

他又稱，中電信今年全年流動業務ARPU的跌幅會從今年上半年的5.3%進一步收窄，主要由於公司着重價值經營和4G客戶逐步升級至5G，目前情況好過預期。

另一方面，中電信產業數碼化(Industrial Digitalization，包括雲端、數據中心)今年上半年收入按年增速僅5.1%。董事長柯瑞文解釋，這是因為首季新冠肺炎高峰期間影響了政府機構及企業客戶項目的施工進度，惟次季表現已按季增長逾80%，而且政企客戶信息化水平還不高，疫情衝擊了專線收入。

不過，他強調，中電信過去一直推動雲網融合，透過雲端提供更多互聯網服務功能和政企解決方案，擺脫硬件限制，這比其他電訊商有優勢，況且中電信比起其他同樣發展工業數碼化的企業有網絡上的優勢，這是中電信堅持推動5G獨立組網(SA)的原因，服務政企(2B)市場始能釋放5G網絡的價值。

他續指，中電信今年目標是產業數碼化業務要有雙位數增長，又對前景充滿信心，因為產業數碼化是全國經濟未來大趨勢，其智慧家居(如監控、機頂盒)業務本身也為智慧城市鋪路，而智慧城市也是2B。

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