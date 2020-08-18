中電信：不會獨沽一味用華為設備 美國業務仍正常
2020年08月18日 17:53
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(中新社圖片)
華為被美國加碼封殺，中國電信(00728)總裁兼首席營運官李正茂表示，儘管華為上半年佔中電信設備採購逾半份額，惟公司不論流動、固網還是產業數字化業務均不會獨沽一味用華為的設備。
董事長柯瑞文表示，中興通訊(00763)和愛立信也是中電信的5G合作夥伴，中電信對國內外的產業鏈都持開放態度，設備採購標準統一且按市場化原則辦事，現時網絡的建設、營運和維修都正常。
柯又說，中電信在美國的業務還在正常開展，收入和資產規模都相對較小。
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