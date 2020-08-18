8月工商舖交投價跌量升　業主急離場

新冠肺炎持續於本港爆發，經濟復甦無期，個別業主心急求售離場，吸引實力投資者趁機入市，帶動工商舖交投量回升。中原(工商舖)資料顯示，8月上半月共錄得約165宗工商舖買賣成交，涉及總成交金額約25.27億元，宗數對比7月同期上升約10%，而金額則跌約25%。在工商舖範疇中，以舖位成交量按月最為改善，月內暫錄得約41宗個案，較上月同期增逾四成。

中原(工商舖)董事總經理潘志明先生表示，舖價已調整一段頗長時間，業主亦接受現實，願意減價，減幅亦相當顯著，因而令買賣雙方距離拉近，吸引實力投資者趁低吸納。預料短期內舖市仍會成為市場矚目焦點，將呈價跌量升走勢。

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