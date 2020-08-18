該預期虧損主要歸因於來自組合乃香港上市之藍籌股本證券錄得公平值虧損約1,800萬港元，疫情之爆發引致本地及全球經濟滑落，令此等證券投資價值大幅下跌。另外，今年中期並没有錄得投資物業公平值收益，而2019年錄得相關收益約1,000萬元。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020