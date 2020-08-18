世紀建業發盈警
2020年08月18日 18:26
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世紀建業(00079)發盈利警告，預期截至2020年6月30日止6個月將錄得公司擁有人應佔虧損，相對2019年同期則錄得公司擁有人應佔溢利。
該預期虧損主要歸因於來自組合乃香港上市之藍籌股本證券錄得公平值虧損約1,800萬港元，疫情之爆發引致本地及全球經濟滑落，令此等證券投資價值大幅下跌。另外，今年中期並没有錄得投資物業公平值收益，而2019年錄得相關收益約1,000萬元。
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