互聯網「小圈子」加劇　京東封殺阿里快遞公司

京東回應指，京東開放平台暫停與申通的合作是因為雙方的合同已經過期，且並未就續約達成一致。

京東提到2019年6月申通與京東開放平台的合同到期之後，雙方就續約問題也在不斷溝通。同一時期，阿里巴巴通過戰略投資成為了申通的實際大股東，因此，京東自家物流公司京東物流也對等提出了入駐阿里旗下電商平台的合作需求，但至今也沒有得到響應。

目前，京東開放平台與中國郵政、順豐、京東速遞、韻達、中通、圓通、壹米滴答、眾郵速遞等50餘家公司仍有合作。其中，韻達、中通、圓通均為阿里持股公司。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020