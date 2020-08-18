金山軟件半年轉賺91億人幣
2020年08月18日 18:34
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金山軟件(03888)公布，截至今年6月底止上半年虧轉盈，錄得盈利91.57億元人民幣(下同)，去年同期蝕14.82億元，每股基本盈利6.7元，不派中期股息。期內收入25.91億元，按年上升40.6%。
單計第二季，盈利同樣由虧轉盈，錄得91.51億元盈利，2019年同期虧損14.15億元，每股基本盈利6.69元。收入則按年增加48.57%至14.2億元。
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