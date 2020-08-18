君臨天下兩房減價130萬售 較7月同類做價低7.5%
2020年08月18日 18:39
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君臨天下
美聯彭文浩表示，九龍站君臨天下3座低層F室，實用面積750方呎，兩房連套房間隔，原以2,100萬港元放售，終減價130萬元，以1,970萬元易手，呎價26,267元。
他指出，同屋苑1座低層E室，實用面積743方呎，同樣是園景兩房單位，7月以2,130萬元售出。相比下，最新個案售價低約7.5%。
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