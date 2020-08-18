港區國安法：銀行倘持充分理由　可斷絕被制裁人士強積金服務

美國財政部自從宣布制裁11位中港高官後，不少在香港營運的銀行已加強對客戶的審查，甚至有銀行已有所動作，包括取消被制裁人士的信用卡服務及美元交易，避免牽連其中。不過，有金融界人士透露，限制被裁人士的方式愈擴愈大，尤其有大型港銀會同時為客戶提供強積金託管服務，當中或涉及以美元計價的基金及美股，不排除有機會違反制裁規定，銀行或會在此方面着手。

據消息人士指出，除了存款、貸款等基本銀行服務之外，與強積金相關的銀行服務或成為下一波制裁範圍，有提供強積金託管服務的銀行，或會與被制裁官員劃清界線。惟根據香港法例，供款人需屆滿65歲的退休年齡，或者以提早退休或永久離開香港為由等，方能提早支取累積計算的強積金權益。

有熟悉強積金運作的業界人士表示，假若銀行拒絕為僱員停止強積金相關服務，必須有強而有力的理據及充分理由，並指早年入職的公務員實行「長俸」退休金計劃，料至今強積金戶口數額不會太大。

該人士並指，強積金供款程序並非如市民於銀行開戶後儲蓄的程序般簡單，當中有不同架構及條款規範，加上僱員的供款戶口是跟隨僱主，僱員戶口由僱主與信託人整合，坦言要作出劃清界線的動作並不容易。

不過，有銀行界人士認為，當銀行怕被捲入制裁旋渦，相信會「一刀切」斷絕與被制裁官員的所有交易及往來，縱然強積金屬於僱員的被動供款，但是否屬於重大交易，則視乎美國方面如何解讀。

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