受惠鈀金上揚！中國白銀集團發盈喜
2020年08月18日 18:51
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中國白銀集團(00815)發盈喜，預期截至6月30日止6個月錄得淨利潤1.05億至1.2億元人民幣(下同)，2019年同期則錄得盈利約7,100萬元。
集團表示，盈利預期增長主要是由於集團投入更多資源進行鈀金開採及生產，以及鈀金的現貨價格較2019年上半年的時候為高，導致集團製造業務分部下的鈀金銷售於今年上半年錄得顯著增長。
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