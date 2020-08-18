該期間的淨虧損預期主要是由於受到新型冠狀病毒病疫情爆發影響，導致訪港旅客持續減少及消費者在全球經濟下滑狀況下更為審慎，這使得分別構成集團主要營收來源的鞋類及保健業務均受到衝擊。預期於該期間集團總體銷售收入與2019年同期相比下滑約59%；增加了鞋類產品存貨撥備及使用權資產減值；按照適用的會計準則，根據獨立第三方機構對集團金融服務業務板塊預期估值分析，集團將對合併產生的重大商譽及無形資產進行撇減。

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