世界變了！全球供應鏈發生變化　中國製造佔比下滑

外國傳媒報道，全球供應鏈正發生變化！國際通商法律事務所(Baker McKenzie)與諮詢商Silk Road Associates發表的研究報告顯示，受中美貿易戰、企業治理需要的改變，以及人工智能(AI)崛起，使中國出口佔全世界的比重去年出現下滑，且不少「中國製造」佔支配性的產品也是如此。

最新研究報告顯示，去年中國出口的1,200項產品佔全球出口比重22%，較2018年下降3個百分點，消費品部分則下降4個百分點至42%。原本中國製造居支配性的產品也如此，例如傳統電腦及平板電腦的出口下滑4個百分點至45%；手機則下滑3個百分點至54%。數據反映中美貿易戰部分廠商開始將產線轉出中國等影響。

國際通商法律事務所亞太國際商業及貿易事務主管Anne Petterd表示，疫情衝擊令企業希望分散供應鏈，之前會想分散供應鏈的主要是消費品產業，現在想採取行動的業務範圍是前所未見。

不過，Silk Road Associates行政總裁Ben Simpfendorfer表示，要複製中國過去20年以來建立的供應鏈是需要很長時間。

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