中美科技戰：美使出「核選項」　兩國鬥爭勢激化

專注於研究科技類別的美國著名財經媒體彭博專欄作家Tim Culpan撰文指出，美國最新針對華為的措施是後者的「生死」威脅，也是美國使出的「核選項」(Nuclear Option)！由於中國不太可能心甘情願當「俎上肉」，估計一場鬥爭恐山雨欲來。

他指出，針對華為的新禁令堵截了華為購買非自家設計晶片的漏洞，因在晶片開發的數十個步驟中，例如軟體公司新思科技(Synopsys)、Cadence，或是半導體產品製造商泛林集團(Lam Research)、應用材料(Applied Materials)等美企擁有的技術，都是不可或缺的。

如果禁令解讀再廣泛一些的話，連微軟的Windows系統或是英特爾(Intel)的處理器都會被排除。

因此，他表示，把任何一個步驟中的美企技術抽離都會使華為落後，如果全部抽離，就如同切斷「氧氣」般嚴重。當然，華為仍有生存可能，就是在所有步驟中都找到完全非美國的替代品，但就算是中國企業，可能也會在華為與美國之間感到為難，再者，就日新月異的科技而言，會嚴重落後。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020