鐵礦石撐住 礦業「一哥」必和必拓全年純利僅跌4%

全球最大礦業公司必和必拓(BHP)截至6月底止全年純利倒退4%至79.6億美元，主要受到疫情相關的11億美元一次過撇帳拖累，而受惠鐵礦石價格高企，經營業務盈利僅跌1%至90.6億美元。

此外，BHP證實希望撤出電煤開採業務，並就老化的油氣資產尋求買家。

BHP董事局宣布派發末期息每股0.55美元，全年派息1.2美元，較去年低10%，但派息比率超過目標的50%。本月較早前，另一礦業公司嘉能可(Glencore)宣布取消今年派息。

BHP股價周二(18日)在倫敦一度挫2.84%至1,798便士。

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