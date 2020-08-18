【共度時艱】發展商持續為商場租戶提供租金紓困措施
2020年08月18日 19:36
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新冠肺炎疫情持續，政府再度延長禁聚令措施，重創香港零售業市場，政府推出新一輪抗疫基金，並再次呼籲業主為旗下商舖租戶提供租金紓緩措施。部分發展商就此作出回應。
其中太古地產(01972)發言人表示，集團是首批自2019年7月以來，向租戶提供租金支援措施的發展商之一。有關措施至今從未間斷，並會於今年下半年繼續。
至於恒隆地產(00101)則指出，自年初公司已因應肺炎疫情打擊，而向不同租戶延續或提供租金寬減。同時，亦持續推出不同優惠及市場推廣，藉此刺激消費意欲並為商戶帶來更多商機。
領展房產基金(00823)早於2月已推出商戶支援綜合措施「商戶同舟計劃」，4月已將支援金額增至3億元，上周更再將支援金額擴大1倍至6億港元，為商戶提供針對性的紓困措施，包括減免租金、提供免租期、准許分期繳納租金、豁免罰息及服務費。在該計劃下，豁免所有租戶8月至9月期間的管理費及冷氣費，總額超過1.5億元，又在今年4月至明年3月為褓姆車及校車停車場月租租戶減免一半租金。此外，亦提供其他彈性安排，例如與商戶商討租約重組。
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