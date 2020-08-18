全球經貿戰：台灣審視騰訊等旗下相關業務

台灣媒體報道，當地經濟部周二(18)預告「台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，未來包括愛奇藝與騰訊等經營網際網絡視聽服務(OTT-TV)的公司，都將無法在台經營。

經濟部表示，愛奇藝在2016年申請來台投資設立子公司，但規劃OTT-TV業務，並不是開放給中國地區人民或公司來台投資項目，因此經濟部並未核准，但近年OTT-TV業界透過網絡特性，仍達到在台違法落地效果。

為防止中國地區OTT-TV(如愛奇藝、騰訊等)透過代理或經銷等迂迴方式在台灣非法經營，經行政院相關部會會商後，將由通訊傳播委員會(NCC)擔任OTT-TV中央目的事業主管機關。

經濟部指出，規劃將在9月3日正式公告，違反者將由NCC依條例規定查處。

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