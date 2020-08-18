【疫流而上】沃爾瑪次季多賺近80% 賣得最好係...

美國最大零售商沃爾瑪第2季多賺近80%，達64.8億美元(約505億港元)，經調整後每股純利1.56美元，遠多過預期的1.25美元，即使疫情相關的開支達15億美元。

沃爾瑪上季收入增加5.6%，至1,377.4億美元，亦高過預期的1,355.7億美元，其中，美國同店銷售增長9.3%，主要由一般商品和食品帶動，而美國網購更跳升97%。

至於沃爾瑪旗下倉儲式零售店Sam's Club上季帶來164億美元收入，扣除燃料的美國同店銷售急升13.3%。

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