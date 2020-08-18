向世界錢進：港爸斥十萬　全家變澳洲新鮮人

澳洲上月宣布即時延長港人簽證逗留期限至5年，包括畢業生簽證和臨時技術工作簽證，並提供申請永久居留途徑。澳洲一向是港人移民的其中一個熱點，不論是生活環境、教育、醫療，都有其優勝之處。今期《向世界錢進》主角Ricky，一家4口於年半前搬到全球最宜居城市之一的墨爾本居住，學習適應和融入當地多元化的生活。

「人生的下半場應該怎樣？」在香港土生土長的Ricky對「中年危機」有一連串的探討和思考，加上他和太太期望兩名子女可在一個與香港不一樣的環境下成長和接受教育，遂決定踏出移民這一步。

「當時我們曾考慮不同的移民目的地，最終覺得澳洲的氣候和生活環境較適合。再者，我和太太在十多年前的新婚蜜月旅行，墨爾本是第一站，今次連同孩子們進入一段嶄新的旅程，可謂別具意義。」

從事資訊科技行業的他，透過其專業技能申請技術移民澳洲。不過，最大的挑戰卻來自英文，他坦言總共嘗試了四次，才成功在雅思(IELTS)考試中取得7分過關。

他們一家人在2019年初移居墨爾本，及後他開設了fb專頁「Ricky爸爸墨爾本移民記」，用以記錄和分享他移民的歷程和生活。當中，他提到在移民申請階段時，移民顧問費用、資歷認證、簽證、驗身、無犯罪紀錄證明書等費用，一家人已花約10萬港元，相信現在已不止這個數目。而由申請到批核，大概花逾一年的時間。

他憶述初到澳洲時，每一件事情都十分新鮮。當中，與香港分別最大的是居住面積：「在澳洲居住的地方大大增加，但這有好也有壞，因打掃的工作多了，而且要打理前後院，特別是差不多每周都要剪草，對於在石屎森林長大的我們，非常不習慣。」

因此，他認為港人要適應在澳洲的生活，需要改變思維和調整生活習慣。又例如到超市購物，澳洲的超市不如香港般方便，普遍要駕車5至10分鐘才到達最近的一間，超市的面積很大，產品種類眾多，逛一圈隨時要一小時，購物時要預留好時間。

他建議，大家可透過參加義工、社區活動等逐步融入當地生活。他感覺大部分澳洲人皆十分隨和，樂意認識新朋友。當地生活十分多元化，澳洲人亦很懂得享受生活，每逢長周末，不難在公路上見到露營車開往度假區；而每逢夏季的周末，沙灘上總會擠滿衝浪及享受日光浴的人。

消費方面，他以一個普通家庭在墨爾本生活為例，未計學費的每月開支預算平均3萬港元，而除非一到埗已有工作，否則最好先預備6至12個月的生活費，以減低生活上的壓力。

當地物價不低，原因是現時澳洲的最低工資為時薪19.84澳元(約111港元)，約為香港的3倍(香港為37.5港元)，所以澳洲的服務消費頗高。舉例外出用膳，麥當勞巨無霸餐在澳洲售約11澳元(約61港元)，一般咖啡店的全日早餐大概賣15至20澳元(約83至111港元)，而在外普通吃一頓飯大概消費40至50澳元(約223至280港元)。至於自行下廚，食物價錢與香港相若，一打雞蛋約20港元。

他續指，在澳洲，工資愈高，稅率也愈高，稅率最高可達45%。而新移民最大的挑戰是找第一份工作，很多時候要靠親朋戚友介紹。不過，當有了第一份工作的經驗後，其後找工作會相對較易。

澳洲的醫療和教育質素是不少人選擇移民當地的原因。他認同澳洲的醫療保障體制完善，當地居民可免費看病和入院。政府亦提供醫療保險，不會強制市民購買，但若購買，所交保費會獲稅務優惠。

教育方面，澳洲的中小學同樣分為公立和非公立。即使國際學生也可以申請入讀公立學校，惟需要繳付學費，及不能自行選擇心儀學校。至於本地學生就讀公立學校不用付學費，且收生根據居住地區，所以有「名牌」公立學校的校網區，當地物業特別搶手。

至於非公立學校，包括私校和教會學校，每年學費由1.4萬至4萬澳元(約7.8萬至22萬港元)不等，收生要求各有不同，而她們的資源相對公立學校充裕。

他補充，在墨爾本買一間三房或四房的屋，平均價格是85萬澳元(約475萬港元)。然而，由於公立學校是按居住地區收生，所以好學校的校網區，樓價特別貴。以排名前列的公立中學Balwyn High School(博文中學)的校網區為例，該區平均樓價是240萬澳元(約1,340萬港元)，就算在疫情期間，依然有價有市，樓價不跌反升。

澳洲的年輕人亦有難上車問題，儲不到首期，只好租樓。而當地每月平均租金約1.67萬港元。

澳洲延長部分學生或工作簽證居留期限至5年。其中，現在或未來的香港留學生在澳洲完成學業後，可獲得為期5年的畢業生簽證；而已畢業的畢業生簽證持有人從現在起，另可獲得5年的逗留期限；符合澳洲技術短缺要求的港人，亦可申請為期5年的臨時技術工作簽證。簽證期滿後，部分人有機會獲得永久居留權。

Sakura Global行政總裁張明珠表示，如果考慮申請赴澳升學，幼兒園老師、護理、社工等都是熱門專業，畢業後可以申請5年簽證。如之後符合條件，可申請技術簽證或僱主擔保移民簽證，然後可獲得永久居留身份。

她續指，澳洲移民簽證只要求主申請人在澳洲居留，當取得永居身份，其他家庭成員也可跟隨自動獲得永居，亦即配偶和子女可繼續留在香港工作和讀書，在香港賺多一些錢之後才去澳洲享受生活。

樓盤方面，她以位於墨爾本南岸的準現樓項目Melbourne Square為例，區內有1萬平方米的商場配套，是衣食住行集中地，另與墨爾本大學新分校僅相距500米。這裏一個726方呎的兩房單位售價由336萬港元起，預期潛在租務回報率達6%。

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