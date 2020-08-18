太陽城集團發盈警 料6個月蝕逾億人幣
2020年08月18日 19:59
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太陽城集團(01383)發盈警，預期截至2020年6月30日止6個月錄得股東應佔虧損約1.08億元人民幣(下同)，2019年同期則虧損12.54億元。
集團提到，爆發新型冠狀病毒疫情對2020年上半年之旅遊及相關業務造成重大影響，期內集團來自旅遊相關產品及服務之收入大幅減少，乃由於澳門政府實施旅遊限制及於2020年上半年澳門旅客人數減少所致。
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