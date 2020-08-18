樓價UPDATES：東環本月錄12宗成交　已超上月全月水平

新冠肺炎疫情持續，業主大多願意減價吸客，帶動個別屋苑交投回勇。東涌東環本月暫錄12宗成交，已超越上月全月水平，屋苑一個連平台兩房特色戶，累減110萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山懿峰低層B室，實用面積1,398方呎，套三房連工人房間隔，望開揚樓景，以3,500萬元沽出，實用呎價25,036元，原業主於2009年12月購入上址，當時作價2,911萬元，持貨近11年至今轉手帳面獲利589萬元，單位期內升值20%。

●西半山樂信臺2座低層C室，實用面積約1,000方呎，三房連套房間隔，獲同區換樓客垂青，原業主開價約2,160萬元，議價後以1,986萬元成交，實用呎價約19,860元。

●西區寶翠園1座中層G室，實用面積1,241方呎，套三房套間隔及工人套房設計，以3,428萬元易手，實用呎價27,623元，原業主於1999年6月以1,336萬元買入，持貨21年，帳面獲利2,092萬元。

●北角富澤花園富威閣中層G室，實用面積約652方呎，套三房間隔，叫價約1,100萬元，議價後減價約32萬元，終以1,068萬元易手，實用呎價約16,380元，新買家為同區用家，入市作換樓之用。

●北角雲景台低層A室，實用面積1,063方呎，三房連工人房間隔，望山景及少海景，獲區外換樓客以約2,168萬元承接，實用呎價20,395元，原業主於2003年9月以438萬元購入上址自住，持貨近17年至今沽售帳面獲利1,730萬元，單位期內升值近4倍。

●北角海峰園高層G室，實用面積667方呎，兩房間隔，享海景，獲區外換樓客以1,268萬元承接，實用呎價19,010元，原業主於2010年4月購入上址自住，當時作價638萬元，持貨10年至今易手，帳面獲利630萬元，單位期內升值約99%。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨3期百老滙街90號高層C室，實用面積約1,337方呎，套四房連工人套間隔，望公園景，新近以1,850萬元沽出，實用呎價約13,837元，屋苑本月至今累錄14宗二手成交，現時有約180個單位放售，叫價由650萬元起。

●大角咀港灣豪庭10座中低層B室，實用面積404方呎，兩房間隔，最初開價710萬元，議價後降價72萬元，以638萬元易手，實用呎價15,792元，新買家為用家，見業主願意降價，議價後即拍板入市自用。

●九龍站君臨天下3座低層F室，實用面積750方呎，套兩房連多用途房間隔，望內園，吸引用家承接，成交價1,970萬元，實用呎價約26,267元，原業主於2009年8月斥資1,382萬元購得，是次轉手帳面獲利588萬元，升值約43%。

●奧運站維港灣8月暫錄約2宗買賣，包括8座中低層C室，望海景，三房間隔，實用面積約786方呎，以約1,800萬元放盤 兩星期即獲區內客接洽，議價後減價約52萬元，以約1,748萬元成交，實用呎價約22,239元，新買家為家庭客。

●旺角居屋海富苑海寧閣中層11室，實用面積423方呎，原則一房間隔，望內園景，未補價第二市場以520萬元沽出，實用呎價12,293元，原業主於2000年3月購入上址，當時作價約100萬元，持貨20年轉售，帳面獲利約420萬元離場。

●土瓜灣迎豐中層M室，開放式間隔，實用面積約191方呎，以約11,500萬元放租1個月後，吸引區內客洽詢，議價後減價1,500元或約13%，以10,000元租出，實用呎租約52.4元，低市價約5%，新租客為單身男士，心儀單位企理，故睇樓兩次後決定承租。

●啟德嘉匯8座高層E室，一房間隔，實用面積約349方呎，以約16,800元放租兩星期，即吸引外區客洽詢，議價後減價500元，以16,300元租出，實用呎租約46.7元，新租客為夫婦，業主於2019年6月以約1,150萬元購入上述單位。

●樂富居屋富強苑富裕閣低層2室，實用面積577方呎，三房兩廳間隔，原先開價550萬元，放盤3個月，加價70萬元，加幅12.7%，最在未補價第二市場以620萬元成交，實用呎價10,745元。

●鑽石山居屋龍蟠苑8月至今暫錄2宗租務成交，與上月同期6宗表現放慢，其中B座高層6室，兩房間隔，實用面積約426方呎，以16,500元放租3星期，業主不設議價空間，最終獲同區客洽詢承租，實用呎租約38.7元，新租客為公務員，睇樓一次即承租。

●觀塘居屋曉麗苑C座中低層11室，望街景，三房間隔，實用面積約604方呎，原以570萬元放盤，其後因應市況主動降價至540萬元，不久即獲區內客接洽，議價後再減價32萬元，未補價第二市場以約508萬元成交，累減62萬元或約11%，實用呎價約8,411元，新買家為綠表首置客，睇樓1次即入市自用。

●將軍澳領都8月暫錄約5宗買賣，平均實用呎價約12,697元，剛錄得2座左翼中層B室，實用面積822方呎，套三房連工人套房間隔，享海景，放盤時開價1,400萬元，議價後以1,050萬元成交，實用呎價12,774元。

●將軍澳維景灣畔8月暫13宗買賣，包括9座中低層B室，實用面積484方呎，兩房間隔，吸引用家承接，叫價850萬，經商議後以823萬元成交，調減27萬，減幅約3.2%，實用呎價約17,004元。

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新界區

●東涌東環8月成交超上月，暫累錄12宗，其中6B座一個連平台兩房特色戶，實用面積450方呎，平台約110方呎，去年初曾經以750萬元放盤，當時放盤意欲不太實在，今年3月降價至710萬元，早前再下調至660萬元，剛以640萬元成交，實用呎價14,222元，新買家為外區上車客，無睇樓直接議價洽購，終順利購入心水戶。

●元朗采葉庭12座中層C室，實用面積約509方呎，兩房間隔，享開揚景，叫價約675萬元放售，區內上車客經數度議價後，終以648萬元成交，實用呎價約12,731元。

●元朗采葉庭1座低層H室，實用面積約460方呎，兩房間隔，由叫價580萬元減至576萬元易主，微減4萬元，實用呎價約12,522元，現時屋苑有約25個放盤，入場價由580萬元起。

●元朗YOHO MIDTOWN第2座低層C室，實用面積606方呎，三房間隔，享開揚市景，叫價990萬元，經議價後，減價10萬元，以980萬元沽出，實用呎價16,172元，新買家為區內租客，預料低息環境會延長一段時間，料樓價易升難跌，所以趁現時樓價有一定的議價空間及早置業。

●青衣曉峰園1座中層C室，實用面積546方呎，兩房間隔，享山景，業主原叫價750萬元，減價15萬元，以735萬元沽出，實用呎價13,462元，新買家本為租客，原業主則於2009年11月以236萬元購入單位，因準備移民，故減價沽出物業，帳面獲利499萬元。

●青衣灝景灣3座低層D室，實用面積約671方呎，套三房間隔，望內園景觀，於7月以1,100萬元放盤，直至於近日以1,000萬元沽出，當中減價100萬元或約9%，實用呎價約14,903元，屋苑於本月暫錄約2宗買賣，平均實用呎價約14,959元。

●荃灣柏傲灣1B座低層C室，實用面積645方呎，三房間隔，叫價1,200萬元，近日減價90萬元，以1,110萬元沽出，實用呎價17,209元，新買家為區內換樓客，原業主於2017年2月以901萬元買入，持貨約3年半，帳面獲利209萬元或23%。

●屯門綠怡居2座高層C室，實用面積509方呎，兩房間隔，區外換樓客，決定以592萬元並一筆過付款購入上址作自住之用，實用呎價11,631元，由於該買家採先買後沽的形式換樓，因此先預繳15%印花稅約88.8萬元，待日後沽出原有單位後才取回差額。

●屯門居屋景峰花園1座高層A室，實用面積504方呎，兩房一廳間隔，原業主增加議幅，減價15萬元，區外首置客於已補價自由市場以485萬元購入自用，實用呎價9,623元。

●上水居屋翠麗花園錄本月首宗買賣，單位為3座中層A室，實用面積約590方呎，三房間隔，原業主早前於已補價自由市場叫價約550萬元放售，故提高議幅，吸引區內分支家庭首置客洽商承接，議價後終以493.8萬元成交，實用呎價約8,369元。

●元朗RESIDENCE譽88第1座高層A室，實用面積505方呎，兩房間隔，叫價700萬元，疫情關係，單位不設睇樓，客人對單位感興趣，代理建議業主將單位拍攝短片，讓買家了解內櫳狀況，新買家「睇片」後，隨即洽購，議價後以688萬元成交，實用呎價13,624元。

●元朗錦綉花園K段3街雙號屋，實用面積848方呎，開價約1,150萬元，議價後以1,100萬元沽出，實用呎價12,972元，原業主於2009年以338萬元買入，持貨約11年轉手帳面獲利約762萬元離場。

●粉嶺花都廣場2座高層H室，實用面積約392方呎，兩房間隔，最終零議價以520萬元易手，實用呎價約13,265元，周末睇樓量突然急增，上述單位同時有三組客爭相購買，屋苑8月至今累錄約4宗二手成交。

●沙田第一城8月暫錄約13宗成交，其中47座中層A室，實用面積284方呎，兩房間隔，議價後以535萬元易手，實用呎價18,838元。

●沙田翠湖花園E座低層5室，實用面積572方呎，放盤時叫價750萬元，減價15萬，減幅2%，最終以735萬元獲買家承接，實用呎價12,850元。

●沙田中心佳寧大廈中層D室，實用面積301方呎，兩房間隔，日前以528萬元易手，實用呎價17,542元，原業主則於2015年以430萬元購入，持貨5年沽出帳面獲利約98萬元離場。

●馬鞍山薈朗1座中層A6室，實用面積283方呎，一房間隔，議價後以520萬元易手，實用呎價18,375元，原業主於2016年以387萬元購入，持貨4年沽出帳面獲利約133萬元，單位升值約34.4%。

●馬鞍山雅典居9座高層C室，實用面積874方呎，套三房間隔，開價約1,280萬元，放盤3日內，議價後連車位以1,238.8萬元承接，實用呎價14,174元。

●馬鞍山曉峰灣畔4座頂層戶，實用面積510方呎，兩房兩廳間隔，獲買家「零議價」以800萬元承接，實用呎價15,686元。

●馬鞍山迎海‧星灣御22座高層F室，實用面積479方呎，原先開價780萬元，微減8.5萬元，終以771.5萬元沽出，實用呎價16,106元，原業主於2014年10月購入上址，當時作價619萬元，持近6年至今沽售，帳面獲利152.5萬元，單位期內升值25%。

●馬鞍山嘉華星濤灣1座低層B室，實用面積538方呎，兩房間隔，開價890萬元，議價後以880萬元易手，實用呎價16,357元，原業主於2010年以375萬元購入單位，持貨10年，沽出單位帳面獲利約505萬元，單位升值約135%。

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