內地嚴查網上博彩　料波及濠賭貴賓廳

據外媒報道，中國採取行動排查網上賭博以抑制資本外流，這或對澳門賭場貴賓廳業務的流動性構成打擊。業界估計，貴賓廳業務可能永遠回不到兩年前的營收水平，除非內地停止相關施壓。

人民銀行聯同銀保監會等部門於6月召開會議，部署打擊和治理跨境賭博資金鏈，並認定跨境賭博資金流動隱藏國家安全風險，網上賭博業的融資渠道及虛擬貨幣借貸平台隨即被切斷。據當局聲明，主管機關已凍結數以千計的帳號，扣押超過2,290億元人民幣的資金，且幾乎每周都有打擊跨境非法賭博的行動。

報道引述澳門賭場管理層及博彩中介稱，這一波行動正打擊大手筆的貴賓客戶，因為他們對通過博彩中介的融資渠道存在疑慮。雖然內地已宣布將於9月23日全面恢復辦理內地居民赴澳門旅遊簽證，但即使有豪客願意來澳門，但博彩中介業者提供資金的能力仍受嚴格限制，使到賭場營運受壓。

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