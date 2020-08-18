二手樓連環蝕讓！佐敦珀．軒7年貨貶值兩成沽

二手市場連錄帳面蝕讓成交個案。市場消息稱，佐敦珀．軒一個中層實用面積229方呎單位，曾叫價480萬元，減價45萬元，剛以435萬元成交，呎價18,996元。據了解，原業主持貨約7年，物業貶值近20%。

另外，銅鑼灣瑆一個中層單位，實用面積383方呎，一房間隔，市傳以960萬元沽出，呎價25,065元，較九年前購入價，帳面低逾30萬元。

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