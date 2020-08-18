美銀調查：環球基金經理2月來最樂觀

美國銀行的8月份調查顯示，環球基金經理是2月以來最樂觀，但持倉水平仍未到「危險」水平，而現金水平降至4.6%，屬中性範圍。調查亦顯示，基金經理已不再視目前升市為熊市反彈。

此外，他們認為，股票、債券和黃金被高估的程度是2008年以來最多，科技股是擠擁的交易，其次是黃金，而最大尾部風險是新一波疫情爆發，其次是中美貿易戰和美國大選。

經濟方面，只有17%受訪基金經理預期出現「V形」復甦，比率遠低過「W形」及「U形」的37%及31%，而他們估計疫苗將於2021年初面世。

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