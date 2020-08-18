雖然集團收益按年有所增加，但由於受到疫情導致的經濟下行及市場因素影響，使集團截至6月30日止6個月股權投資合夥企業等金融資產之公平值減少，使得股東應佔利潤預期將按年將下降約120至125%左右，即由盈轉虧。若剔除股權投資合夥企業等金融資產之公平值變動等非經營一次性因素的影響，期內淨利潤預期按年增加約10至15%左右，主要由於收益增加所致。

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