博雅互動發盈警
2020年08月18日 21:02
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博雅互動(00434)發盈警，預期截至6月30日止6個月收益預期按年增長約15至20%左右，主要由於新型冠狀病毒疫情期間，中國內地、香港、台灣及海外地區的相關政府主管部門防控檢疫及社交隔離措施的施行；及集團一定線上營運活動的舉辦，使遊戲用戶之在線時間及在網絡遊戲中之消費增加所致。
雖然集團收益按年有所增加，但由於受到疫情導致的經濟下行及市場因素影響，使集團截至6月30日止6個月股權投資合夥企業等金融資產之公平值減少，使得股東應佔利潤預期將按年將下降約120至125%左右，即由盈轉虧。若剔除股權投資合夥企業等金融資產之公平值變動等非經營一次性因素的影響，期內淨利潤預期按年增加約10至15%左右，主要由於收益增加所致。
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