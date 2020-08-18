收入減少的主要原因為受到新型冠狀病毒(COVID-19)爆發的影響，部分顧客於上半年減少對MLCC產品的需求。但由於片式多層陶瓷電容器業務之管理層所實施成本控制有所改善，毛利率上升帶動毛利提高，損失亦因此減少。

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