天利控股發盈警
2020年08月18日 21:28
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天利控股集團(00117)發盈警，預期截至2020年6月30日止6個月的收入按年減少不少於40%，股東應佔虧損錄得約1,000萬至約1,500萬元人民幣(下同)，對比2019年股東應佔虧損4,860萬元。
收入減少的主要原因為受到新型冠狀病毒(COVID-19)爆發的影響，部分顧客於上半年減少對MLCC產品的需求。但由於片式多層陶瓷電容器業務之管理層所實施成本控制有所改善，毛利率上升帶動毛利提高，損失亦因此減少。
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