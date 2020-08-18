【深度解構】美加強封殺華為有何啟示？全球經濟攬炒在即？
2020年08月18日 21:32
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中國電訊設備商華為日前再遭美國政府加碼封殺，一眾華為供應鏈股份周二(18日)捱沽，其中舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)股價分別挫9.45及2.47%，為表現最差藍籌。然而，中美角力鹿死誰手仍未知曉，疫情令美國上季經濟史無前例勁縮逾30%，聯儲局前主席格林斯潘警告，華府應對疫情不力，恐削弱經濟實力，危及自身與華爭奪全球霸權的優勢。
華府周一(17日)把華為38家遍及中外的子公司列入貿易黑名單，務求打殘華為部件供應及出貨能力。華為去年智能手機出貨量達2.4億部，消費者業務收入達4,673億元人民幣，佔總收入逾半，因此華府最新禁令讓中外眾多華為零件供應商的出貨量前景蒙上陰霾。除舜宇及瑞聲外，比亞迪電子(00285)及丘鈦科技(01478)周二分別瀉11.56及5.87%。
華為自家設計的晶片恐難再有代工廠獲准生產，中芯國際(00981)和台積電也先後暗示無意建設不含美國技術的先進製程生產線去伺候華為。被視為華為消費者業務「救命稻草」的台灣手機晶片商聯發科技，股價周二也暴瀉9.93%，事關其設計晶片也很倚賴美國技術。野村直言，萬一美國不許聯發科和高通給華為供應晶片，華為恐無法生存。聯發科財務長顧大為表示，按現有資訊評估，短期營運狀況無重大影響。
縱使美國進逼，惟肩負內地5G建設任務的中國移動(00941)、中國聯通(00762)及中國電信(00728)迄今態度相當冷靜。中電信總裁李正茂稱，即使華為上半年奪取該公司設備採購逾半份額，中電信也不會獨沽一味採用華為設備，對全球產業鏈開放，現時網絡建設、營運及維修正常。
現時中國5G主要用6GHz以下的中低頻頻段，惟美國則積極發展26GHz甚至更高頻的頻段(毫米波)，因為頻譜資源會多很多。中電信執行副總裁劉桂清提到，正與監管機構就使用毫米波發展5G進行規劃，而與聯通共享頻譜合建網絡的經驗也讓公司主導了一些5G標準。中芯聯席首席執行官趙海軍曾說，毫米波的射頻晶片可用上中芯準備擴產的28納米製程。
面對中美之爭激化，曾掌聯儲局近廿年的格林斯潘也質疑美國能否在與華對抗中佔上風。他認為，現在美國似乎「蕩失路」，跟中國率先走出疫情低谷後經濟保持擴張南轅北轍，中美兩國實力天秤未來怎擺尚未清楚。雖然美國在金融及引領未來的科技如人工智能(AI)和機械人領先，惟欠政治決心裁減失控的開支和拖慢增長的監管。
事實上，「股神」巴菲特投資旗艦巴郡早前大手減持富國銀行和摩根大通，卻掃入金礦股Barrick Gold惹市場廣泛關注，事關巴菲特一向不喜歡投資黃金。儘管有人認為只是短線調倉，惟亦有分析相信，巴菲特對美國經濟和美元前景已轉趨審慎，不再是大好友。
【美使出「核選項」 兩國鬥爭勢激化】
專注於研究科技類別的美國著名財經媒體彭博專欄作家Tim Culpan撰文指出，美國最新針對華為的措施是後者的「生死」威脅，也是美國使出的「核選項」(Nuclear Option)！由於中國不太可能心甘情願當「俎上肉」，估計一場鬥爭恐山雨欲來。
他指出，針對華為的新禁令堵截了華為購買非自家設計晶片的漏洞，因在晶片開發的數十個步驟中，例如軟體公司新思科技(Synopsys)、Cadence，或是半導體產品製造商泛林集團(Lam Research)、應用材料(Applied Materials)等美企擁有的技術，都是不可或缺的。
如果禁令解讀再廣泛一些的話，連微軟的Windows系統或是英特爾(Intel)的處理器都會被排除。
因此，他表示，把任何一個步驟中的美企技術抽離都會使華為落後，如果全部抽離，就如同切斷「氧氣」般嚴重。當然，華為仍有生存可能，就是在所有步驟中都找到完全非美國的替代品，但就算是中國企業，可能也會在華為與美國之間感到為難，再者，就日新月異的科技而言，會嚴重落後。
【黑天鵝基金：股市被高估 正等待史詩式泡沫爆破】
其實，美國濫於發動經濟戰，全球距離一同攬炒已愈來愈近。與《黑天鵝》作者Nassim Nicholas Taleb有關連的對沖基金Universa投資公司創辦人、以對全球經濟悲觀預測聞名的Mark Spitznagel周一(17日)向投資者解釋，為何目前應對股市抱謹慎態度。
他說：「我們處於繁榮接着泡沫爆破的周期，是史詩式巨大繁榮與破滅的周期。」其對沖基金Universa以應對「黑天鵝」事件為主，疫情讓其回報表現突飛猛進。
雖然Spitznagel似乎還未準備喊出「大屠殺」即將來臨，但認為目前環境充滿「地雷」，是等着那些過度自滿的投資者，尤其是廣泛市場價值被高估，驚人的升勢與經濟狀況不平衡。他說：「股市高估的直接結果就是崩潰，我認為現在應該很多人會贊成市場已相當被高估。或許股市還會再升，持續被高估，這只會增加尾部風險。」
「尾部風險」是指發生機會非常小，但一旦發生，將造成極嚴重損失的事件。
值得留意的是，《黑天鵝效應》作者Nassim Nicholas Taleb正是Universa的顧問，後者今年以來回報已超過41倍，在3月大冧市期間更狂飆36倍。
【羅傑斯警告：史上最慘熊市恐明年來臨 苦了年輕人】
另外，「商品大王」羅傑斯(Jim Rogers)近日也警告，目前的美股「盛宴」是受美國聯儲局巨額放水支持，但終有夢醒時，預計未來幾年美股將經歷最糟糕的熊市。再者，美國已成為史上全球債務最高的國家，美國的年輕人必要為此「埋單」。
他表示，人們正經歷的一切已是最糟糕了，各地企業倒閉潮頻現，「當這一切都過去，且真的出現泡沫的話，我們將面臨前所未有的挑戰。熊市和債台高築是棘手難題。如今，全球債務已達歷史新高。下次熊市怎可能不是最糟糕的？」
不過，他不擔心「超級熊市」就在這星期發生，而是明年及以後。他指出，當資產價格在經歷長期上升後，再有目前的巨額放水湧入市場，就容易產生泡沫，「實體經濟仍不夠強勁，資金並未進入工廠、存貨，它們能去哪裏？加上今年是美國總統大選年，之後就呵呵...每次泡沫都是慘淡收場，今次恐怕不會例外」。
再者，羅傑斯指出，美國已成為史上全球債務最高的國家，僅在過去幾個月就又增加了數萬億美元，「對於20、30歲的年輕人來說，未來點算？歷史告訴我們，年輕一代將面臨極困難的局面」。
面對困局，他已持有黃金，上星期再度買入，「我預期在疫情結束前，黃金和白銀仍有很大的上升空間」。
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