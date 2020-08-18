【深度解構】美加強封殺華為有何啟示？全球經濟攬炒在即？

現時中國5G主要用6GHz以下的中低頻頻段，惟美國則積極發展26GHz甚至更高頻的頻段(毫米波)，因為頻譜資源會多很多。中電信執行副總裁劉桂清提到，正與監管機構就使用毫米波發展5G進行規劃，而與聯通共享頻譜合建網絡的經驗也讓公司主導了一些5G標準。中芯聯席首席執行官趙海軍曾說，毫米波的射頻晶片可用上中芯準備擴產的28納米製程。

面對中美之爭激化，曾掌聯儲局近廿年的格林斯潘也質疑美國能否在與華對抗中佔上風。他認為，現在美國似乎「蕩失路」，跟中國率先走出疫情低谷後經濟保持擴張南轅北轍，中美兩國實力天秤未來怎擺尚未清楚。雖然美國在金融及引領未來的科技如人工智能(AI)和機械人領先，惟欠政治決心裁減失控的開支和拖慢增長的監管。

事實上，「股神」巴菲特投資旗艦巴郡早前大手減持富國銀行和摩根大通，卻掃入金礦股Barrick Gold惹市場廣泛關注，事關巴菲特一向不喜歡投資黃金。儘管有人認為只是短線調倉，惟亦有分析相信，巴菲特對美國經濟和美元前景已轉趨審慎，不再是大好友。

【美使出「核選項」 兩國鬥爭勢激化】

專注於研究科技類別的美國著名財經媒體彭博專欄作家Tim Culpan撰文指出，美國最新針對華為的措施是後者的「生死」威脅，也是美國使出的「核選項」(Nuclear Option)！由於中國不太可能心甘情願當「俎上肉」，估計一場鬥爭恐山雨欲來。

他指出，針對華為的新禁令堵截了華為購買非自家設計晶片的漏洞，因在晶片開發的數十個步驟中，例如軟體公司新思科技(Synopsys)、Cadence，或是半導體產品製造商泛林集團(Lam Research)、應用材料(Applied Materials)等美企擁有的技術，都是不可或缺的。

如果禁令解讀再廣泛一些的話，連微軟的Windows系統或是英特爾(Intel)的處理器都會被排除。

因此，他表示，把任何一個步驟中的美企技術抽離都會使華為落後，如果全部抽離，就如同切斷「氧氣」般嚴重。當然，華為仍有生存可能，就是在所有步驟中都找到完全非美國的替代品，但就算是中國企業，可能也會在華為與美國之間感到為難，再者，就日新月異的科技而言，會嚴重落後。

【黑天鵝基金：股市被高估 正等待史詩式泡沫爆破】

其實，美國濫於發動經濟戰，全球距離一同攬炒已愈來愈近。與《黑天鵝》作者Nassim Nicholas Taleb有關連的對沖基金Universa投資公司創辦人、以對全球經濟悲觀預測聞名的Mark Spitznagel周一(17日)向投資者解釋，為何目前應對股市抱謹慎態度。

他說：「我們處於繁榮接着泡沫爆破的周期，是史詩式巨大繁榮與破滅的周期。」其對沖基金Universa以應對「黑天鵝」事件為主，疫情讓其回報表現突飛猛進。

雖然Spitznagel似乎還未準備喊出「大屠殺」即將來臨，但認為目前環境充滿「地雷」，是等着那些過度自滿的投資者，尤其是廣泛市場價值被高估，驚人的升勢與經濟狀況不平衡。他說：「股市高估的直接結果就是崩潰，我認為現在應該很多人會贊成市場已相當被高估。或許股市還會再升，持續被高估，這只會增加尾部風險。」

「尾部風險」是指發生機會非常小，但一旦發生，將造成極嚴重損失的事件。

值得留意的是，《黑天鵝效應》作者Nassim Nicholas Taleb正是Universa的顧問，後者今年以來回報已超過41倍，在3月大冧市期間更狂飆36倍。

【羅傑斯警告：史上最慘熊市恐明年來臨 苦了年輕人】

另外，「商品大王」羅傑斯(Jim Rogers)近日也警告，目前的美股「盛宴」是受美國聯儲局巨額放水支持，但終有夢醒時，預計未來幾年美股將經歷最糟糕的熊市。再者，美國已成為史上全球債務最高的國家，美國的年輕人必要為此「埋單」。

他表示，人們正經歷的一切已是最糟糕了，各地企業倒閉潮頻現，「當這一切都過去，且真的出現泡沫的話，我們將面臨前所未有的挑戰。熊市和債台高築是棘手難題。如今，全球債務已達歷史新高。下次熊市怎可能不是最糟糕的？」

不過，他不擔心「超級熊市」就在這星期發生，而是明年及以後。他指出，當資產價格在經歷長期上升後，再有目前的巨額放水湧入市場，就容易產生泡沫，「實體經濟仍不夠強勁，資金並未進入工廠、存貨，它們能去哪裏？加上今年是美國總統大選年，之後就呵呵...每次泡沫都是慘淡收場，今次恐怕不會例外」。

再者，羅傑斯指出，美國已成為史上全球債務最高的國家，僅在過去幾個月就又增加了數萬億美元，「對於20、30歲的年輕人來說，未來點算？歷史告訴我們，年輕一代將面臨極困難的局面」。

面對困局，他已持有黃金，上星期再度買入，「我預期在疫情結束前，黃金和白銀仍有很大的上升空間」。

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