夜市UPDATES：標指破頂後腳軟　港股夜期低水百點

美股早市衝高回落，投資者對經濟復甦和財政刺激計劃抱有樂觀預期，標指一度升穿疫情前的歷史高位，惟隨後轉跌，目前報3,381點，跌0.83點；納指同樣創新高，報11,158點，升29點；道指目前報27,745點，升99點。港股期指夜市回落，報25,271點，跌70點，低水96點。

據統計，標指數已從3月底部反彈了50%以上，以科技股為主的納指在2020年的升幅達到24%。

Avatrade首席市場分析師Naeem Aslam表示，投資者仍在等待美國的第二輪刺激計劃。大量資金在場外等待。投資者相信，在確實獲得下一個刺激計劃的那一刻，股市將再次出現升市。

另外，美國銀行的8月份調查顯示，環球基金經理是2月以來最樂觀，但持倉水平仍未到「危險」水平，而現金水平降至4.6%，屬中性範圍。調查亦顯示，基金經理已不再視目前升市為熊市反彈。

不過，往績顯示，現金水平一向是相反信號，只要基金持有現金比例低於4.5%，就預示後市「偏熊」，而且鮮有出錯，意味着目前市況再大升空間不多。

此外，他們認為，股票、債券和黃金被高估的程度是2008年以來最多，科技股是擠擁的交易，其次是黃金，而最大尾部風險是新一波疫情爆發，其次是中美貿易戰和美國大選。

【21:30】大型美國零售商業績理想，美股周二早段靠穩，道指高開41點，報27,886點，以科技股為主的納指續破頂，漲78點，高見11,208點。

軟件公司甲骨文傳加入爭購TikTok在美國業務的行列，股價早段升2.92%至55.57美元。

消息指波音公司擬加碼裁員，股價早段跌0.5至171.15美元。

公司業績方面，最大零售商沃爾瑪第2季多賺近80%，達64.8億美元，經調整後每股純利1.56美元，遠多過預期的1.25美元，即使疫情相關的開支達15億美元。沃爾瑪上季收入增加5.6%，至1,377.4億美元，亦高過預期的1,355.7億美元，其中美國同店銷售增長9.3%，美國網購跳升97%。沃爾瑪股價早段漲0.86%至136.76美元。

受惠疫下引發家居裝修熱潮，家得寶(Home Depot)截至8月2日止第2季純利增長24.4%至43.3億美元，每股賺4.02美元，好過預期的3.68美元，銷售額急升23.4%至380.5億美元遠超預期的345.3億美元。但家得寶股價早段跌1.16%至284.9美元。

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