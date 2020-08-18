華能售電量減少　中期純利點解升六成？

業績通告顯示，華能上半年國內各運行電廠按合併報表口徑完成發電量1,796.5億千瓦，按年減少8.05%；完成售電量1,721.25億千瓦時，按年下降6.98%；產能利用小時為1,718小時，按年減少182小時。

不過，受疫情及安全檢查、水電出力不足等因素影響，期內煤炭價格雖然大幅波動，但價格中樞總體下移，反映環渤海地區港口動力煤價格水平的CCI5500指數平均值為每噸540元，按年下降70元。公司透過靈活調整採購策略，發揮進口煤補充供應作用，煤炭供應整體平穩，標煤採購單價按年大幅下降，境內電廠全年售電單位燃料成本為每千瓦時206.51元，按年下降7.73%。

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