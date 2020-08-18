美麗華酒店半年溢利大跌八成　中期息22仙

集團表示，札根香港超過60年，與香港一同見證及經歷了幾許風浪和起落。刻下疫情未能全面受控且持續反覆，中美緊張的政經關係亦未有緩和之勢，香港的經濟前境仍然非常嚴峻，困難重重。

新冠病毒疫情席捲全球，多個國家均採取嚴謹的旅遊及出入境措施以限制跨地域之往來，包括強制檢疫及隔離、旅遊警示及暫停入境簽證等，重創酒店及旅遊業。期內訪港旅客人次較去年同期減少90%，而第二季度之平均抵港人數更不足每月9,000人，尖沙咀區之酒店平均入住率亦因此於期內由去年同期約90%急跌至約20至30%。影響所及，集團之酒店及服務式公寓業務期內收入按年下跌69%至1.025億元；利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)為虧損1,040萬元，去年同期則為盈利1.19億元。

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