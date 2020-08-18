【大行報告】大和指煤氣港業務有下行風險　目標價降至10.5元

大和表示，儘管煤氣股價迄今累跌逾20%，但其前瞻市盈率及市帳率仍然高於其他香港公用股，主要是該公司在過去多年一直以派送紅股方式增加股息。然而，撇除一次性項目，煤氣上半年的經常性利潤下跌20%，比該行預期差，主要由於爐具銷售額按年下跌17.5%及住宅接駁利潤倒退31%。

大和又指，因應本港爆發第三波疫情影響7月至8月售氣量，煤氣管理層估計下半年香港售氣量將按年跌5%，惟預期內地燃氣業務同時會逐漸復甦，下半年售氣量會按年增長13至14%，而新能源新項目投產可支持集團現金流，2021年能保持每20股送1紅股。

該行相信，新能源新項目投產可望令該業務之稅後經營溢利止跌回升。煤氣日前提到，江蘇張家港的氫化植物油(HVO)第2期項目擬今季投產，HVO產能遂提升至25萬噸；以生產糠醛及纖維紙漿為主的唐山市項目將於第4季投產。

不過，大和維持煤氣「跑輸大市」評級，主要是新冠肺炎疫情會否在內地冬季用氣高峰期翻發，以及新能源業務可否抵銷香港市場業務於下半年的下行風險，均有待觀察。

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