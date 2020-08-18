【二手價「凶」】內地學生租客銳減　新界樓狂劈租

新冠肺炎疫情持續，全球經濟下挫，加上內地學生租客大減，拖累住宅租金急跌。屯門時代廣場一個「大兩房」單位劈租近17%後，以每月1萬元租出，屬同類型單位近兩年以來最低。樓價同樣受壓，紅磡黃埔花園一個套三房連工人房單位減價200萬元後，僅以900萬元售出。

暑假向來是租賃旺季，但內地學生絕迹，加上市民收入普遍回落，令租金受壓。中原唐欣怡稱，疫情影響持續，不少業主減租吸客，上述屯門時代廣場A座極低層2室，實用面積408方呎，附普通裝修，6日前以市價1.2萬元放租，為盡快租出，遂大幅減租2,000元，並獲年輕夫婦承租，呎租約24.5元。

較多學生租客的新界東，租務市場亦受衝擊，區內粉嶺的大型屋苑月租再跌穿1萬元。該行陳夑佳指，近期北區租盤需求大減，其中粉嶺名都5座低層A室，實用面積399方呎，減租6.7%後，由本地家庭租客以每月9,800元租用，呎租24.6元。

事實上，沙田第一城兩房戶成交月租，最低已跌至9,000元。而大圍名城三房單位日前僅以1.95萬元租出，屬該盤近四年低位。

另方面，買賣盤繼續劈價就有承接。中原袁顯岸指，黃埔花園成交氣氛一般，業主要進一步增加議價空間才有望沽貨。其中3期3座頂層單位，實用面積681方呎，屬沒有升降機可到達的樓層，早前開價1,100萬元，減兩口價共約18%才售出，成交價900萬元，呎價13,216元。

他又認為，撤辣可開放盤源，刺激市場交投流轉，協助有需要的業主套現，同時讓更多人可以入市。

市場消息稱，九龍灣德福花園一個「縮則」單位僅售485萬元，屬該盤近3年以來罕現的「五球」以下成交。

豪宅樓價亦開始下瀉，美聯彭文浩透露，九龍站君臨天下3座低層F室，實用面積750方呎，減價130萬元，以1,970萬元易手，呎價26,267元，較上月同類型單位低約7.5%。

市區連環出現兩宗單幢物業貶值個案。消息稱，佐敦珀‧軒一個中層實用面積229方呎單位，減價45萬元，剛售435萬元，呎價18,996元。原業主持貨約7年，單位帳蝕近20%。另銅鑼灣瑆華中層戶，實用面積383方呎，市傳以960萬元沽，呎價25,065元，較9年前購入價帳面低逾30萬元。

【「舖王」旺角地盤招標 估值4.5億】

另外，「舖王」鄧成波家族再有市區地盤放售，其持有佔地約3,534方呎的旺角豉油街商住地盤，透過代理推出招標，市值料約4.5億元。該集團在最近3個月已放售總值超過24億元的物業。

第一太平戴維斯指出，上述地盤為豉油街61至67號，截標日期為今年9月23日。地皮已獲批建築圖則，可重建一幢23層商住大廈，總樓面面積約31,807方呎。依此計算，每方呎樓面地價市值逾1.4萬元。

陞域集團主席、鄧成波兒子鄧耀昇表示，集團管理總值約800億元的資產，適時考慮善價出售非核心資產，並購入更優質、具發展潛力的物業。

另方面，市況低迷，葵涌商廈K83極高三層全層連10個車位，市傳以逾1.83億元易手，呎價約1.2萬元。據了解，物業於2018年以逾2.35億元買入，故帳面已蝕約5,200萬元，若計及購入時所需支付雙倍印花稅及佣金等，連使費料蝕逾7,400萬元。

銀主商舖獲承接，消息指，尖沙咀亞士厘道24至38號天星大廈地下A2A至A2B號已交吉舖，實用面積逾600方呎，原於周三(19日)開價3,000萬元拍賣。據悉，該舖以約3,500萬售出。盛滙基金行政總裁李根興指，該舖做價較市價低約一成。

中原則指，8月上半月商舖交投價跌量升，期間錄約41宗買賣，總成交金額約10.73億元，按月分別增約46%及跌約14%。

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