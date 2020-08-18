弘和仁愛醫療發盈警
2020年08月18日 22:31
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弘和仁愛醫療(03869)發盈警，預計與截至2019年6月30日止6個月錄得公司擁有人應佔淨利潤約8,200萬元人民幣(下同)相比，截至2020年6月30日止6個月期間錄得範圍約4.9億至5.9億元的公司擁有人應佔淨虧損。
期間虧損乃主要由於2019冠狀病毒疫情爆發以及宏觀經濟環境的不穩定，預計對集團的財務業績造成不利影響，並導致相關無形資產和商譽減值。減值虧損乃於期間錄得的一次性非現金項目，其對集團現金流量並無直接影響。
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