期間虧損乃主要由於2019冠狀病毒疫情爆發以及宏觀經濟環境的不穩定，預計對集團的財務業績造成不利影響，並導致相關無形資產和商譽減值。減值虧損乃於期間錄得的一次性非現金項目，其對集團現金流量並無直接影響。

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