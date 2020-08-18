中集集團股東籌劃轉讓持股　A股停牌

Broad Ride Limited及Promotor Holdings Limited的通知，正籌劃轉讓所持有的部分公司股權。該事項的具體交易方案尚在籌劃中，相關交易尚需取得有權部門批准，存在不確定性。截止公告日，公司無控股股東，第一大股東為招商局國際(中集)投資有限公司，該事項可能涉及到公司第一大股東變更的情況。

公司A股股票於2020年8月19日開市起停牌，預計停牌時間不超過5個交易日。

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