中國金控預警虧損大幅減少
2020年08月18日 23:09
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中國金控(00875)公布，今年上半年料錄得淨虧損不超過300萬港元，較2019年同期淨虧損約2,090萬元大幅降低80%以上，主要由於農產品利潤率提升導致報告期間毛利增加；折價償還未償還可換股債券導致報告期間其他收益增加；期內可換股債券以及銀行及其他借款的利息開支減少；2019年同期錄得匯兌虧損約210萬元，而報告期間錄得匯兌收益，導致其他經營開支減少。
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