【財經評論】金融老人吐真言　美向華經戰枉然

距離美國11月總統大選愈近，特朗普就愈加大力度打壓中國，更已出動「核選項」，務必要置中國科技企業龍頭華為於死地。他之所以要傾盡一國之力狙擊，就是要掩飾美國經濟爛局，以推倒重來的手段來重振美國霸權，而科技就是「命脈」，不容他國追上！可今時今日的中國已非等閒之輩，就連美國金融界殿堂級人物也看淡美國。

回看美國經濟敗局始於2008年次按危機，迫使聯儲局長期放水，透支美元信用來解困。可這十多年來當地經濟不見改革，居民儲蓄率仍然低企，國家財政「坐食山崩」，特朗普更短視地為求連任，反經濟理論推出大型稅務改革粉飾太平，卻令政府財政急速惡化，如今財政赤字佔國內生產總值比例已升至二戰以來新高。

原本他以為如意算盤穩如泰山，可惜一場突如其來的世紀疫情，暴露其只懂吹噓，毫無應急才能。防疫失策已令經濟翻身無望，主因是大量民眾失業、企業破產數目破頂，當中不乏百年老店、行業巨頭，致使美國利率再度降至零水平。經濟競爭力每況愈下之餘，更出現過去未曾見過的美元信用危機，勢必削弱舉債能力。

可世界不會因遷就美國進度而停下來，中國經濟持續騰飛，競爭不斷提升，華為一役就足以說明中國科技，尤其5G技術方面，足以威脅美國霸權地位。華府上下眼見衰落無回頭，倒不如來一記傷敵一千，自損八百，只要推翻整鋪牌局，就可讓佔了上風的敵人永遠無法成為贏家。打從美國決定向中國開打貿易戰，繼而是科技戰、金融戰，其目的是要與中國脫鈎，推翻全球化。

正當世界盤算誰勝誰負之際，曾掌控美國貨幣政策、被批評為隻手遮天搞到全球2008年要面對金融海嘯的聯儲局前主席格林斯潘不諱言，疫情對美國在全球的主導地位構成真正威脅，中美經濟復甦勢頭優勝劣敗立見，美國在角力中處於劣勢。且別忘記他是當代百年一遇金融危機始作俑者，掌握着別人不知的貨幣體系內情，如今發出肺腑之言，實非偶然，以他逾九十歲之齡，亦毋須特意討好誰！再看美國「股神」巴菲特放棄代表美國經濟周期向好的「百業之母」銀行股，而違背其投資哲學，在金價闖新高時不「畏高」押注金礦企業，似乎正出於看淡美國。

第三次世界大戰格局雛形漸成，撫今追昔，皆離不開因狂妄自大而招致失敗，今次真正的敵人是美國自己，經濟一沉不起，與人何尤？

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