東方日報B1：手機設備股頻遭「特」襲　格老轟美自削優勢

華府周一把華為38家遍及中外的子公司列入貿易黑名單，務求打殘華為部件供應及出貨能力。華為去年智能手機出貨量達2.4億部，消費者業務收入達4,673億元人民幣，總收入逾半，因此華府最新禁令給中外眾多華為零件供應商的出貨量前景蒙上陰霾。

野村直言，萬一美國不許聯發科和高通給華為供應晶片，華為恐無法生存。聯發科財務長顧大為表示，按現有資訊評估，短期營運狀況無重大影響。

中電信總裁李正茂稱，即使華為上半年奪取該公司設備採購逾半份額，中電信也不會獨沽一味採用華為設備，對全球產業鏈開放，現時網絡建設、營運及維修正常。

現時中國5G主要用6GHz以下的中低頻頻段，惟美國則積極發展26GHz甚至更高頻的頻段(毫米波)，因為頻譜資源會多很多。

中電信執行副總裁劉桂清周二提到，正與監管機構就使用毫米波發展5G進行規劃，而與聯通共享頻譜合建網絡的經驗也讓公司主導了一些5G標準。中芯聯席首席執行官趙海軍曾說，毫米波的射頻晶片可用上中芯準備擴產的28納米製程。

面對中美之爭激化，曾掌管聯儲局近廿年的格林斯潘也質疑美國能否在與華對抗中佔上風。他認為，現在美國似乎「蕩失路」，跟中國率先走出疫情低谷後經濟保持擴張南轅北轍，中美兩國實力天秤未來怎擺尚未清楚。

雖然美國在金融及引領未來的科技如人工智能(AI)和機械人領先，惟欠政治決心裁減失控的開支和拖慢增長的監管。

事實上，「股神」巴菲特投資旗艦巴郡早前大手減持富國銀行和摩根大通，卻掃入金礦股Barrick Gold惹市場關注，因他一向不喜歡投資黃金。

儘管有人指僅為短線調倉，惟亦有分析相信，巴菲特對美國經濟和美元前景已轉趨審慎，不再是大好友。

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