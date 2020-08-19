因應打風香港金融市場安排

香港天文台於周二(18日)晚上10時40分，發出8號東北烈風或暴風信號，預料8號風球會於晚間至周三(19日)早上一段時間維持。

對於港股交易安排，根據港交所網頁的資料，颱風期間的港股交易安排，會按照解除8號風球的不同時間而有異。若正午12時後才取消8號或以上風球，港股將會全日暫停交易。詳情可參附表。

銀行方面，根據銀行公會的《銀行營運守則》，在周一至周五，銀行開門營業前，已懸掛8號或以上颱風信號，直至中午12時仍生效，銀行將全日不會營業，若8號颱風信號在中午12時或之前除下，銀行在天氣情況許可下，將於8號颱風信號除下後2小時恢復營業。

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