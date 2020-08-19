美股收市：道指跌66點　標指納指齊創新高

美國股市周二(18日)個別發展。道指收報27,778點，跌66點或0.24%；標指收報3,389點，升7點或0.23%；納指收報11,210點，升81點或0.73%。標指和納指均創收市新高。

多隻大型科技股做好，蘋果公司收報462.25美元，升0.83%，創收市新高；亞馬遜急升4.09%，收報3,312.49美元，亦創收市新高。Netflix、Facebook收市分別上漲1.97%和0.45%。

據統計，標指數已從3月底部反彈了50%以上，以科技股為主的納指在2020年的升幅達到24%。

Avatrade首席市場分析師Naeem Aslam表示，投資者仍在等待美國的第二輪刺激計劃。大量資金在場外等待。投資者相信，在確實獲得下一個刺激計劃的那一刻，股市將再次出現升市。

另外，美國銀行的8月份調查顯示，環球基金經理是2月以來最樂觀，但持倉水平仍未到「危險」水平，而現金水平降至4.6%，屬中性範圍。調查亦顯示，基金經理已不再視目前升市為熊市反彈。

不過，往績顯示，現金水平一向是相反信號，只要基金持有現金比例低於4.5%，就預示後市「偏熊」，而且鮮有出錯，意味着目前市況再大升空間不多。

此外，他們認為，股票、債券和黃金被高估的程度是2008年以來最多，科技股是擠擁的交易，其次是黃金，而最大尾部風險是新一波疫情爆發，其次是中美貿易戰和美國大選。

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