特朗普：中方上周採購了史上最大規模的美國玉米

美國總統特朗普周二(18日)在艾奧瓦州發表講話時聲稱，中國在上周向美國採購了歷史上最大規模的玉米，指中方的採購行動是因為北京認為他「不高興」。

對於中國和美國原定在上周六(15日)舉行關於貿易協議的高級別會談已經延期，特朗普稱他不想與中國進行交流；另被問及會否退出中美貿易協議時，他僅指會再看看。

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