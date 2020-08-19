【專家點評】王昕媛：黃金將受惠美國貨幣政策

在疫情期間幫助拯救美國經濟，相信未來美聯儲主席鮑威爾將公布對通脹更為寬鬆的貨幣政策，根據Bloomberg的估計最快在今年9月。回顧3月至7月的股市上漲主要依託美聯儲資產負債表，從2020年3月初的4.15萬億上升到8月5日的6.94萬億。但是，美聯儲所謂的無限量QE並非真的無限量，流動性互換、Repo都不算長期舉措。

未來潛在政策催化劑：第一，1.5萬億美元的財政刺激政策。第二，實施收益率曲線控制(YCC)。第三，AIT政策(通脹走廊的概念)。其中，最有可能出台的就是實施收益率曲線控制(YCC)政策。目前十年預期年通貨膨脹率的10年期盈虧平衡率(10 year Breakeven)從3月的0.47％反彈至1.66％。

如果未來執行YCC政策，將有本質上的改變。第一，美聯儲將通過QE購買去建立國債收益率上限，相比較，傳統QE政策只考慮債券購買量，收益率控制的目標是控制債的價格。第二，YCC政策主要目標是短期國債收益率(考慮鎖定1或者2年收益率在特定水平，比如0%左右)，主要目的是保證短期融資成本會鎖定在靠近0%的水平。

但是，美聯儲希望通過YCC來使得美國收益率曲線平坦化，但是，實際操作中是否能使得美國收益率曲線平坦化或更為陡峭，學術界有爭議。比如，日本在多年未能達到通脹目標並面臨收益率曲線倒掛的背景下，2016年9月收益率曲線控制政策，但是日本施管制政策之後，收益率曲線變陡。

第二有可能出台的政策就是AIT政策(Average Inflation Target)。美聯儲對通貨膨脹控制方式的調整聽起來微不足道，但其意義重大。美聯儲在2012年首次宣布將通貨膨脹率目標設定為2%，聯儲官員認為這意味着無論通脹率比目標低多少，也無論低於目標的時間有多長，他們都將始終堅持2％的目標。2020年初，許多美聯儲官員認為將通貨膨脹率推高至目標水平以上會更好，這樣，隨着時間的推移，通貨膨脹率平均將達到2%。而平均通脹目標制(AIT)就是美聯儲考慮過去+未來，承諾將把通脹目標定在2%以上一段時間，以補償通脹低於2%的時期。因此，未來一段時間，YCC+AIT將成為一種交易策略，受益品種：大宗商品、周期股、黃金、成長股。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)

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