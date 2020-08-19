【專家點評】陳樂怡：吉汽銷售改善 中長線值博
2020年08月19日 07:30
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(Getty Images圖片)
美國對華為實施進一步限制，中美科技戰持續，港股周二(18日)好淡爭持。恒指升20點至25,367點。國指升39點至10,425點。大市成交額為1,269億元。手機設備股重創，舜宇光學(02382)績後大跌9.4%，為表現最差藍籌。比亞迪電子(00285)插11.6%。京東(09618)業績優於市場預期，股價飆9.5%。同業阿里(09988)跟隨上漲3.8%。
據中國數字水泥網資料顯示，8月10日至14日期間，全國水泥市場價格延續升勢，較前一周上升0.4%。其中，華東地區水泥價格持續上升，長江三角沿岸地區水泥熟料價格再度上調每噸30元人民幣。展望未來，隨着內地降雨量減緩，季節性的負面因素淡化，再配合內地基建投資及房地產市場回暖，水泥需求有望回升，支持水泥價格升勢。建議關注水泥龍頭海螺水泥(00914)及華潤水泥(01313)。
另一方面，美匯指數回軟，美國10年期國債收益率亦輕微回落，金價於亞洲交易時段重上2,000美元關口，金礦股做好。事實上，預計在美元實質負利率可能惡化的情況下，資金中長線仍流向黃金，未來12個月金價有望高見2,300美元。但短線而言，金價高位震盪的風險仍要留意，如中美關係、疫苗消息也有機會觸發波動，50天線(1,850美元)為主要支持。
展望港股後市，國務院重申不搞大水漫灌，大規模放寬貨幣政策的機會偏低，故此對於中資股表現的刺激有限。此外，投資者關注中美關係，尤其中美科技戰升溫，相關不明朗因素限制大市升幅。港股走勢料續反覆，恒指主要阻力位在250天線(25,801點)。由於港股已進入業績期，市場焦點放在個股身上，短期炒股不炒市。而本周不少大型股公布業績，包括港交所(00388)、友邦保險(01299)以及阿里巴巴(09988)，值得留意。
吉利汽車(00175)受新冠肺炎打擊，第一季度銷售量大幅下滑，拖累吉汽中期淨利潤按年下降43％，並同時向下調整全年銷售目標6%至132萬部。然而，在這個新目標之下，吉汽仍需要在今年剩餘的5個月，實現至少10至11%的健康增長。
事實上，中國的疫情已得到控制，吉汽在5月至7月期間，銷售按年增長達15至25%。加上下半年有多款新車推出，我們相信吉汽將可達標。此外，吉利亦積極發展電動車，有利集團中長期增長前景。建議收集，上方阻力為18元，止蝕價為14.5元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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