【專家點評】陳樂怡：吉汽銷售改善　中長線值博

另一方面，美匯指數回軟，美國10年期國債收益率亦輕微回落，金價於亞洲交易時段重上2,000美元關口，金礦股做好。事實上，預計在美元實質負利率可能惡化的情況下，資金中長線仍流向黃金，未來12個月金價有望高見2,300美元。但短線而言，金價高位震盪的風險仍要留意，如中美關係、疫苗消息也有機會觸發波動，50天線(1,850美元)為主要支持。

事實上，中國的疫情已得到控制，吉汽在5月至7月期間，銷售按年增長達15至25%。加上下半年有多款新車推出，我們相信吉汽將可達標。此外，吉利亦積極發展電動車，有利集團中長期增長前景。建議收集，上方阻力為18元，止蝕價為14.5元。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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