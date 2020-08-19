【全球攬炒】芬蘭6月出口挫15%　進口跌10%

據芬蘭海關初步統計，6月份該國出口額下降15.4%，至約45億歐元，進口額按年跌10.2%，至約為47億歐元。貿易逆差2.05億歐元。

期內，芬蘭對歐盟成員國的出口下降14.1%，對非歐盟國家的出口跌16.9%；來自歐盟國家的進口減少7.9%，來自非歐盟國家的進口少13.6%。

至於上半年，芬蘭出口額按年挫17.4%，進口額跌12.3%。貿易逆差17億歐元。該國對歐盟的出口跌17.6%，對非歐盟國家的出口跌17.2%；同期，從歐盟成員國的進口下降11%，從其他國家的進口跌14.1%。

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