【專家點評】鄭勤龍：港股有隱憂　入市量力而為

從卦象顯示，恒指走勢正處於《澤水困》變《澤風大過》之中。在易經中，「困」卦為水澤乾涸之象，而「大過」卦則有棟樑不穩之意，因此若將其意象應用於大市的預測上，便可預示恒指在短期內的走勢或將轉勢向下。

承接上周預示恒指在短期內的走勢或以反覆偏好為主的《坤為地》變《火雷噬嗑》卦，恒指在上周三開市價24,868點大升了約400點後，走勢便開始反覆牛皮。昨日指數升了20點，收報25,367點，但來來回回結果一周只是升了500點，可說是應驗了象徵牛皮上落格局的「坤為地」卦的卦象。

《困‧六三》爻辭曰：「困于石，據于蒺蔾。入于其宮，不見其妻，凶。」石頭為堅硬無情之物，而蒺蔾則是一種帶刺的草，比喻為所據之位置並不可靠，或將會帶來損傷，而且加上後一句的宮室，本是指可供人安居的地方，然而卻不見其妻，可類化為凶兆。

因此綜合了卦象和爻辭的分析，雖然目前指數從8月10日開始，已成功擺脫跌穿上升降的風險，因此或有力繼續延續升勢，然而恒指在約26,000點水平仍有阻力，故此建議投資者若欲在此水平入市，還是最好量力而為。

玄學金融家 鄭勤龍

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