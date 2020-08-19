【專家點評】古勝：粵海投資防守力強　咩位買好？

雖然中美關係緊張，不過港股依家沿8月7日低位以來的升軌向上，尋日微升20點收報25,367點。老實講，目前大市冇咩突破，仍然似係上落格局，上方阻力25,800點，下方支持24,200點，炒市可於這個區間內。

先睇大行報告，大摩指粵海投資資產負債表強健，相信其有空間提高派息比率；料今年上半年中期息及末期息皆按年升5.1%，明年派息增幅加大至8%。目標價升至16.18元，評級為「增持」。

再睇走勢，粵海投資3月19日曾跌至12元水平，4月底反彈至16元水平，其後股價一路拾級而下，月初再試12元支持位而跌唔落。該股昨日大升逾3%收報13.46元，長線投資不妨畀啲耐性，待其回至10天線即13元樓下再落第一注。

東網財經專欄作者 古勝

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020